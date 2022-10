Rainha do 'Rock and Roll' é imortalizada em versão da Barbie

A estrela da música Tina Turner, conhecida como "a rainha do Rock and Roll" foi imortalizada numa versão da Barbie. A boneca, criada em homenagem à cantora, veste um vestido preto curto e um casaco de ganga, usa brincos compridos e o famoso penteado de Turner no videoclipe do hit vencedor de vários Grammys "What’s Love Got to Do With It".



A Barbie de Tina Turner está disponível para compra no site oficial da Mattel e, de acordo com uma publicação feita na página de Instagram oficial da boneca, foi desenhada para celebrar a carreira incomparável da cantora.



Tina Turner junta-se assim à lista de mulheres homenageadas pela Barbie, como é o caso da empresária Madame C.J. Walker e da cantora Ella Fitzgerald.







