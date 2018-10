Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Rapunzel’ esgota bilhetes no Politeama

Já não há ingressos para as próximas três semanas, com sessões completamente esgotadas.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

É o novo espetáculo de Filipe La Féria, acabadinho de estrear no Teatro Politeama, em Lisboa, e já está esgotado durante as próximas três semanas.



Inspirado num conto famoso dos não menos famosos irmãos Grimm, ‘Rapunzel - O Musical’, que o encenador destina a toda a família, mistura – como sempre acontece nas produções La Féria – o teatro, a dança e o canto, e junta-lhes uma importante vertente de vídeo, através de um ecrã gigante que cria a terceira dimensão nos cenários e deixa grandes e pequenos de boca aberta.



"O espetáculo está a exceder todas as expectativas", disse fonte da produção ao Correio da Manhã. "O público sai maravilhado e o boca a boca está a surtir efeito."



Atores, cantores, bailarinos e acrobatas juntam-se no palco para contar a história de uma menina que os pais, sob ameaça, são obrigados a entregar a uma bruxa e a quem esta encerra numa torre muito alta, para que não lhe chegue nenhum pretendente...



No Politeama, Rapunzel é interpretada pela atriz e cantora Carina Leitão, enquanto os atores Filipe Albuquerque e Ricardo Soler dividem o papel do príncipe que a vai salvar do seu calvário.



Outra surpresa é presença da cantora Dora no elenco desta produção, aqui a fazer a sua estreia numa peça infantil. Com bilhetes entre os 7,50 e os 15 euros, ‘Rapunzel – O Musical’ estará em cena até ao final do mês de maio.



Sexta, sábado e domingo para público normal, escolas sob marcação.