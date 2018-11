Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Raquel Tavares com orquestra no Coliseu

Fadista atua esta noite na mais emblemática sala da capital na companhia da Sinfonietta de Lisboa.

Por Miguel Azevedo | 01:30

"Pode haver quem goste tanto do Roberto Carlos quanto eu, mas não há quem goste mais." No final do ano passado, em entrevista ao CM, Raquel Tavares justificava assim o lançamento do seu novo disco com versões do ‘rei’ da música brasileira.



"Eu acho que fui a pessoa certa para fazer este disco. Estas canções comecei a ouvi-las ainda na minha infância e acompanharam-me ao longo da minha vida e por isso senti-me com toda a legitimidade para o fazer."



Ora é precisamente este álbum de versões que a fadista leva hoje ao Coliseu de Lisboa, com toda a pompa e circunstância, na companhia da Orquestra Sinfonietta de Lisboa.



Para ouvir estão temas como ‘Você’, ‘Debaixo dos Caracóis do Seu Cabelo’,‘Emoções’, ‘Detalhes’ ou ‘Como é grande o meu Amor Por Você’, temas que a fadista gravou com todo sentimento e entrega que lhe são próprias.



"Ninguém tem noção do que eu chorei a gravar estas canções. A cada música que eu cantava, ia buscar qualquer coisa minha, uma memória ou uma história. Houve momentos de grande choradeira. Às vezes, o Max Pierre [produtor] virava-se para mim e dizia-me: "Ó Raquelzinha você não quer ir tomar uma água ou apanhar ar. E eu respondia sempre: Não. Bota para gravar!".



Num espetáculo que primará pelo requinte, Raquel Tavares, uma das mais castiças fadistas da nova geração, irá ainda passar em revista alguns temas do seu repertório, entre eles ‘Meu Amor de Longe’ ou ‘Não Me Esperes de Volta’.