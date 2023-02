Foi um dos maiores ícones do cinema das décadas de 1960 e 1970 e marcou profundamente a sétima arte por ter ousado vestir um biquíni de pele de cordeiro no filme ‘One Million Years B.C.’ (‘Quando o Mundo Nasceu’, título português), em 1966 (nele só tinha três falas).



Raquel Welch, que chegou a ser considerada ‘a atriz mais sexy do cinema’ e ‘a mulher mais desejada do Mundo’, morreu esta quarta-feira aos 82 anos, devido a uma “breve doença”, não especificada.









