Uma jovem franco-portuguesa de 20 anos foge de casa para casar com um guerrilheiro do Estado Islâmico e três anos mais tarde (depois de ter tido dois filhos e de ter passado por um campo de prisioneiros) é julgada num tribunal em Bagdad. Esta é a história contada no novo filme de Sérgio Tréfaut, ‘A Noiva’. A longa-metragem, com um orçamento de 1,4 milhões de euros (tem apoio financeiro de Portugal), deverá começar a rodar no final do ano no Curdistão iraquiano, mas “dependerá muito da evolução da pandemia”, explica aoo realizador.“A ideia é começar a filmar em dezembro e depois janeiro e fevereiro, mas neste momento há muitas incógnitas”, acrescenta Tréfaut, que já tem assinalados os locais das filmagens, “os campos de refugiados e as prisões abandonadas que serão readaptadas”.