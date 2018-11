Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Realizadora Leonor Teles premiada em dois festivais internacionais

Filme recebeu o Prémio de Melhor Primeira Obra da Competição Internacional.

01:30

O filme ‘Terra Franca’, primeira longa-metragem de Leonor Teles, foi premiado em mais dois festivais internacionais, na Argentina e em França, anunciou a produtora Uma Pedra no Sapato.



No sábado, o filme recebeu o Prémio de Melhor Primeira Obra da Competição Internacional na 33ª edição do Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (Argentina).



No dia anterior, tinha sido distinguido com o Prix de La Ville d’Amiens, no 38º Festival Internacional du Film d’Amiens, em França. ‘Terra Franca’, que retrata a vida de um pescador de uma comunidade piscatória à beira do Tejo, ganhou outros prémios internacionais e tem estreia prevista em Portugal em janeiro.



Em 2016, a realizadora conquistou o Urso de Ouro do Festival de Berlim com a curta ‘Balada de um Batráquio’.