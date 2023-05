Foi perante 52 mil pessoas, no Estádio Cidade Coimbra, que Lourenço Lampreia, de 20 anos, viu o seu sonho ser realizado: subir ao palco com os Coldplay. Um cartaz em que declarava que o seu sonho era tocar ‘The Hardest Part’ ao piano não passou despercebido a Chris Martin e, na quarta-feira, no primeiro dos quatro concertos da banda em Portugal, a magia aconteceu.









