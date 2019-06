Receita de sucesso do festival Primavera Sound atrai 40% de estrangeiros

Areceita de sucesso do NOS Primavera Sound faz-se de sol e das temperaturas do clima mediterrânico, que se juntam à relva apetecível da encosta sobranceira aos palcos e à natureza que tudo envolve.Todos os ingredientes reunidos trouxeram este ano 50 nacionalidades ao festival à beira-mar nascido e criado. O público estrangeiro representa em 2019 cerca de 40% de um total de 75 mil pessoas que passaram pelo Parque da Cidade do Porto.Foram, porém, os portugueses que mais ansiaram pelo concerto de Lena D’Água e Primeira Dama. "A vida é como um carrossel", cantou a artista. E o festival também: este ano, girou em torno de estilos distintos, diferentes daqueles a que os festivaleiros da velha guarda estão habituados.O que explica os números: cerca de 60% da afluência deste ano são festivaleiros estreantes. Novos ritmos, novos públicos.As memórias no Primavera Sound podem ser eternizadas. Elisabetta Visconti fez uma tatuagem para marcar o momento."Enquanto espero pela Nina Kraviz ainda vou fazer uma soneca nesta relva com este sol bom", contou a italiana.As memórias deste sábado foram feitas ainda do punk dos Viagra Boy e das batidas quentes do Jorge Ben Jor. Rosalía era um dos nomes mais esperados.A próxima edição realiza-se de 11 a 13 de junho de 2020. Os Pavement já estão confirmados.