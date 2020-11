Recolher obrigatório para travar pandemia compromete setor da cultura

A não inclusão da Cultura nas exceções às regras de recolher obrigatório do novo estado de emergência (das 23h00 às 05h00 durante a semana e das 13h00 às 05h00 ao fim de semana até 23 de novembro) obrigou o setor a alterar horários e programações.













Nos próximos dois fins de semana, museus, monumentos e palácios nacionais, por exemplo, só estarão abertos entre as 10h00 e as 13h00, sendo as entradas gratuitas. Também os cinemas tiveram que se reajustar e muitos vão fazer sessões de manhã. É o caso da Nos, que faz a gestão de 219 salas no País, e que irá fazer uma sessão única a terminar pelas 12h00 com filmes infantis, juvenis e de ação.

Quanto à música, são já muitos os espetáculos reagendados. A Everything Is New, que tem a decorrer em Lisboa e Porto o festival Portugal ao Vivo teve de remarcar concertos de Carminho, Diogo Piçarra, Plutónio, Richie Campbell, Fernando Rocha e Rodrigo Leão. Os teatros, apesar do cancelamento de muitas apresentações, estão a tentar criar sessões alternativas, em novos horários, como é o caso do Maria Matos, Lisboa, que já anunciou, para dias 14, 15, 21 e 22, o espetáculo ‘Avenida Q’ pelas 10h00.