Um espetáculo em que os atores são refugiados em Portugal, oriundos de nove países e falantes de oito línguas diferentes, sobe ao palco do Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, no dia 23, para contar a história de quem foge para sobreviver. ‘Une Histoire Bizarre’ reúne migrantes e refugiados de nove países: Síria, Afeganistão, Paquistão, Irão, Iraque, Nigéria, Gâmbia, Moçambique e Ucrânia, além de portugueses.





O espetáculo estará depois em cena no Auditório Senhora da Boa Nova, da Fundação Luís I, em Cascais (1 de maio), no Auditório Santa Joana Princesa, em Lisboa (7 e 8) e no Auditório Municipal Ruy de Carvalho, em Carnaxide (11 de junho).