'Rei Leão' e 'Joker' lideram bilheteiras nos cinemas

Vinte cinco anos depois do sucesso conquistado pela animação, ‘O Rei Leão’ voltou este ano a atrair milhões de espectadores às salas nacionais.A versão real do clássico da Disney foi o filme mais visto do ano em Portugal, com quase 1,3 milhões de pessoas e uma receita de bilheteira bruta próxima dos 7 milhões de euros. De resto, tornou-se no filme mais visto de sempre no nosso país desde que o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) divulga dados oficiais.Em 2º lugar ficou o fenómeno ‘Joker’, que levou aos cinemas cerca de 875 mil pessoas (quase 4,9 milhões de receita). A fechar o pódio, o filme da Marvel ‘Vingadores: Endgame’ (670 mil espectadores e quase 3,9 milhões de receita).No que diz respeito ao cinema nacional, ‘Variações’ foi o preferido dos espectadores (receita de cerca de 1,5 milhões). Seguiram-se ‘Snu’ e ‘A Herdade’.