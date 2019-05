Rei Roberto Carlos duas noites em Lisboa

"Se chorei/ ou se sorri/ o importante/ é que emoções eu vivi." Estes são talvez os versos mais famosos cantados por Roberto Carlos e hoje e amanhã vão poder voltar a ser escutados na Altice Arena, em Lisboa.Dois anos depois de ter atuado na capital, no primeiro espetáculo da carreira que deu fora do Brasil no dia do seu aniversário, o rei da Música Popular Brasileira (MPB) regressa à maior sala do País naquela que já é apontada como a sua última digressão pela Europa.Aos 78 anos, Roberto Carlos passa em revista uma das mais notáveis carreiras da música latina, que soma mais de 140 milhões de álbuns vendidos. Entre os sucessos estão, por exemplo, temas como ‘Detalhes’, ‘As Baleias’, ‘Mulher de 40’, ‘O Calhambeque’ ou ‘Esse Cara Sou Eu’.Nascido a 19 de abril de 1941, em Cachoeiro de Itapemirim, a Sudeste da Bahia, filho de um relojoeiro e de uma costureira, Roberto Carlos Braga começou a sua carreira no início da década de 60, primeiro mais ligado ao samba e depois abraçando o rock and roll.Por essa altura, já tinha descoberto aquele que viria a ser o seu parceiro de carreira, Erasmo Carlos. Lançou o primeiro disco, ‘Louco Por Você’, em 1961, a que se seguiram mais 42 álbuns de estúdio.Gravou em cinco línguas diferentes e é o detentor de todos os recordes de vendas no Brasil. Tem uma fortuna pessoal avaliada em mais de 140 milhões de euros.Depois de Lisboa, Roberto Carlos canta dia 25 no Multiusos de Gondomar.