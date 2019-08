Remna Schwarz e Charline Vaz apresentam concerto solidário ao CM

Com o objetivo de angariar fundos para a construção de um colégio totalmente feminino na região do Biombo, Guiné-Bissau, as vozes de Eneida Marta, Eric Daro, Charline Vaz e Remna Schwarz, vão juntar-se na quarta-feira, 14 de agosto, no espaço B.Leza. Music for N'Pili será um concerto integrado no Projeto N'Pili, que visa proporcionar uma educação de qualidade às raparigas do Biombo.

O interesse de Charline pela música começou aos 15 anos, altura em que gravou o seu primeiro ‘cover’ que publicou no Facebook.

"Mas foi no ano passado, com a publicação de um vídeo nas redes sociais, que 'viralizou', que começou o meu percurso, e as coisas começaram a tomar um caminho mais sério", afirma a cantora de 20 anos que já este ano deu o seu primeiro concerto na Guiné-Bissau ('Solta Bu Fala'). Está também nomeada para o Prémio Revelação nos Best, os Guiné-Bissau Awards.

Quanto a Remna Schwarz, cantor, compositor e guitarrista começou o seu percurso em França como corista de uma banda reggae. Também foi rapper e foi com o hip-hop que começou a escrever. "Depois do hip-hop virei para uma coisa muito mais melodiosa. Quando comecei a perceber que já podia escrever para mim, e para os outros, comecei a construir o meu reportório acústico", conta Remna, filho do ícone da música guineense José Carlos Schwarz.

Começou o percurso de músico tocando em bares, cafés, em concertos e festivais. Gravou o primeiro disco com a banda Saltana, em 2007, e agora está a viver em Lisboa, depois de 10 anos em Cabo Verde. Lançou o seu segundo trabalho, 'Zona Zero', nas plataformas digitais, alguns temas farão parte deste concerto solidário.