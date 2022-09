Portugal vai poder ver a partir desta quinta-feira o filme ‘Restos do Vento’, a nova obra de Tiago Guedes, o realizador de ‘A Herdade’ e da série ‘Glória’. O filme, que estreou em Cannes e que esteve pré-candidato aos Óscares, nasceu da intenção do realizador em “fazer uma reflexão sobre a violência e como esta se vai perpetuando na sociedade”, explica o cineasta.





Uma associação Paulo Branco/CMTV/RTP, a obra gira em torno de uma tradição pagã numa vila do interior de Portugal que deixa traços dolorosos num grupo de jovens adolescentes que se reencontra 25 anos depois. É quando o passado ressurge e a tragédia se instala. O produtor Paulo Branco destaca “um projeto extremamente forte com uma violência latente e uma tensão muito grande do primeiro ao último minuto”.