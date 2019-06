Retrato da juventude em cena no palco do Teatro Aberto em Lisboa

Dois irmãos gémeos. Uma rapariga e um rapaz. São pobres, mas querem ser ricos e mercê de circunstâncias (muito) estranhas vão conseguir pôr as mãos numa fortuna fabulosa. O que lhes acontecerá depois ninguém sabe. ‘Golpada’, da escritora alemã Dea Loher (n. 1964), já estreou no Teatro Aberto, em Lisboa, e o encenador João Lourenço admite que, quando a leu pela primeira vez, a estranhou."Conheço a autora, fizemos a primeira peça dela representada em Portugal, ‘Imaculados’, há cerca de dez anos... Mas achei esta peça difícil. Para já, não tem balizas espaciais... Por isso, coloquei estas personagens numa espécie de jardim infantil, porque é isso que a vida deles parece: uma brincadeira."Para o elenco, convidou atores que já conhecia de trabalhos anteriores: Ana Guiomar e Carlos Malvarez (que são os gémeos Maria e Jesus Maria); Cristóvão Campos; Rui Melo e Tomás Alves. Também há dois músicos em cena, Giordanno Barbieri e Mariana Rosa, que vão acompanhando a ação com música, porque João Lourenço só imaginava este texto com música."A peça tem uma grande atualidade, porque nos mostra a juventude de agora, os jovens que querem tudo aqui, agora e já. O sonho destes irmãos é ter muito dinheiro para comprarem um Porsche e o espatifarem contra a parede..."Sem respostas ou soluções, a peça de Dea Loher é para ver no Aberto, de quarta a sábado às 21h30, aos domingos às 16h00. Até 28 de julho.