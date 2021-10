Retrato raro de Paula Rego arrematado por 266 mil euros em Londres 

Um quatro raro da portuguesa Paula Rego foi na sexta-feira arrematado por 225 mil libras (266 mil euros) num leilão de arte contemporânea em Londres.

O quadro é um retrato da escritora e programadora de arte britânica Fiona Bradley, descrito pela leiloeira Christie's como "uma homenagem magnífica à amizade" da pintora com atual diretora do museu The Fruitmarket Gallery, em Edimburgo.

Executado em 1997, o ano em que Bradley co-programou uma retrospetiva de Rego no museu Tate Liverpool, o retrato é um dos poucos produzidos pela artista portuguesa, a par dos retratos da escritora Germaine Greer e do dramaturgo David Hare.