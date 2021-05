Retratos da vida e obra de Ruy de Carvalho em exposição

Ruy de Carvalho é considerado uma referência da representação em Portugal e reconhecido pelos seus 78 anos de carreira. A sua vasta história de vida deu o mote para a exposição ‘Retratos Contados de Ruy de Carvalho’, inaugurada esta quinta-feira na Galeria Raul Solnado, na Casa do Artista, em Lisboa.









“É um prazer muito grande para mim ver esta exposição e saber que contribuí para o teatro em Portugal com o meu trabalho com a maior honestidade possível e amor ao público e àqueles que trabalham comigo”, disse Ruy de Carvalho, de 94 anos.

A mostra reúne fotos retrospetivas a preto e branco da vida e obra do ator, incluindo imagens da família, casamento, colegas e momentos marcantes na sua carreira. As fotografias, da autoria de Sandra Ventura, abordam períodos desde a sua infância até à atualidade. “Esta exposição é um pouco do muito que tem sido a obra deste homem, com as fotografias mais marcantes da sua vida”, destacou Nelson Mateus, organizador da exposição, que está aberta ao público e que é um complemento gratuito a todas as pessoas que assistam à peça ‘A Ratoeira’, no Teatro Armando Cortez (Casa do Artista).