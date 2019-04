Este é o nono episódio da saga criada por George Lucas.

Every generation has a legend. Watch the brand-new teaser for Star Wars: #EpisodeIX. pic.twitter.com/fWMS13ekdZ — Star Wars (@starwars) 12 de abril de 2019

"Star Wars: A ascensão de Skywalker" é o nome do 9º episódio de Star Wars.O nome do próximo episódio da saga criada por George Lucas foi revelado esta sexta-feira, juntamente com o 'trailer', durante a "Star Wars Celebration", o evento que decorre em Chigado, nos EUA, até à próxima terça-feira.