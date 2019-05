Revista Egoísta é dedicada ao Destino

‘Destino’ é o tema da 67ª edição da revista ‘Egoísta’, que já está em banca.

A publicação, que alia a poesia e a imagem, inclui textos de Daniel Blaufuks, Miguel Carvalho, Augusto Brázio, Aldina Duarte, Rita Ferro e Gonçalo M. Tavares, entre outros, e cada um dos autores foi convidado a escrever um texto sobre o Destino.

Do convite resultaram uma celebração de Amália; o elogio do tempo que temos entre amigos e família; "a nostalgia do mar, a incerteza do futuro e ainda a ideia feliz de termos tempo para combater o tempo".

Publicada há 19 anos, a revista ‘Egoísta’ conta atualmente com 84 prémios nacionais e internacionais.