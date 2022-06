'Revolta' chega aos cinemas: Traição e vingança em apartamento de Lisboa

Quatro pessoas dentro de um apartamento – duas mulheres e dois homens. Todos escondem segredos, todos mentem e entre eles oculta-se uma traição e prepara-se uma vingança. Rodado em plena pandemia, ‘Revolta’ – que estreia esta quinta-feira – é, como numa peça de teatro, um drama que se desenrola num espaço único – um apartamento ao Jardim da Estrela, em Lisboa – e onde, ao longo de uma noite intensa, caem as máscaras.É, também, a estreia na realização de Tiago R. Santos, que conhecemos como argumentista de filmes como ‘Call Girl’ e séries como ‘Liberdade 21’. "Foi muito intenso", admite o criador ao CM. "De três em três dias éramos testados à Covid, mas ninguém testou positivo e conseguimos gravar em 12 dias, sempre das seis da tarde às seis da manhã, altura em que é mais fácil controlar o barulho à volta."Produzida por Tino Navarro, a obra custou "cerca 200 mil euros" e o realizador considera o resultado satisfatório. "Corresponde exatamente àquilo que queria", afirma. No elenco estão Teresa Tavares, Margarida Vila-Nova, Cristóvão Campos e Ricardo Pereira. "Conhecem-se há quase duas décadas, por isso a química e as ligações emocionais que eu precisava de criar, já lá estavam", conclui.Documentário com assinatura de João Mário Grilo que recorda a vida e a obra dos talentosos pintores Maria Helena Vieira da Silva e Arpad Szenes.Thriller que gira em torno de uma mulher determinada em ser escritora, mas que se vê involuntariamente envolvida num imbróglio. Com Lena Headey.Um jovem casal adquire uma mansão que a pouco e pouco descobre ser assombrada por um espírito maléfico. Produção britânica para maiores de 16.