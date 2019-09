Ric Ocasek, lenda do rock e vocalista dos 'The Cars', encontrado morto em casa

Richard Theodore Otcasek, mais conhecido por Ric Ocasek, foi encontrado este domingo sem vida na sua casa de Manhattan, em Nova Iorque.Ric Ocasek foi encontrado morto em casa pela polícia, que foi chamada após a família do músico não ter conseguido conseguido contactar ao longo de várias horas. A causa da morte ainda não foi revelado.E foi com esta banda que gravou vários clássicos, que ainda hoje passam na rádio.'Drive' é um desses temas eternos.Em 2018, Ocasek passou a estar na Rock and Roll Hall of Fame.