Ricardo Araújo Pereira: "Todas as gargalhadas são sobre a morte"

Humorista refletiu sobre ‘A Morte e o Humor’ na abertura do congresso internacional sobre o fim da vida.

Por Liliana Rodrigues | 08:58

"Mesmo que a piada não seja sobre a morte, todas as gargalhadas que damos na vida são sobre a morte. São sobre irmos morrer."



A afirmação, em jeito de desafio, foi partilhada por Ricardo Araújo Pereira, esta quinta-feira à tarde, quando o humorista refletiu sobre ‘A Morte e o Humor’, na abertura do primeiro congresso internacional ‘A Morte e as Leituras da Humana Condição’, que decorre no Centro Cultural Vila Flor, Guimarães, até domingo.



Em cima da mesa vão estar em debate assuntos como a eutanásia e os cuidados paliativos.



Ricardo Araújo Pereira não tem dúvidas de que "quem diz que não se brinca com coisas sérias está profundamente enganado; são essas coisas com as quais se brinca, claro", começou por afirmar.



"A morte é um tema permanente na minha vida e na de toda a gente. Somos o único animal que tem consciência de que vai morrer, que carrega o peso dessa informação da sua própria extinção. E acho que é por isso que a gente se ri", referiu o humorista, que não deixou de sublinhar que é ateu.



E, por isso, partilhou: "Tenho algum mau perder em relação à morte. Para mim, quando morremos, voltamos para o local de onde viemos e não tenho más recordações desse local, portanto, não há problema", ironizou.



Ricardo Araújo Pereira é apologista dos " bons argumentos para reduzir o peso do medo da morte" e comparou a vida à caminhada de um preso condenado à pena maior: "A nossa vida é como a caminhada pelo corredor da morte. Sabemos que vamos morrer. Se o preso se risse, acharíamos estranho. Mas nós rimos até morrer!"