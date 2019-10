Richard Clayderman estreia-se em Lisboa

Parece impossível, mas é a primeira vez que o pianista Richard Clayderman vem a Portugal. Acontece amanhã, segunda-feira, no Coliseu dos Recreios, Lisboa, e em entrevista ao, o músico francês admite que foi várias vezes convidado para vir atuar ao nosso país, mas que tal nunca lhe foi possível, "por razões de agenda". "Foi preciso esperar 40 anos, mas finalmente vou concretizar o sonho de tocar em Lisboa", diz ele, que muito novinho, chegou a tocar rock..."Quando era jovem gostava dos Led Zeppelin e tinha um grupo de amigos com quem me juntava para tocar as músicas deles. E de outros que faziam furor na altura... Não é que quisesse ser uma estrela rock, mas queria muito tocar."Richard Clayderman, que diz ultrapassou a timidez paralizante de que sofria em miúdo quando começou a atuar em nome próprio e a enfrentar as multidões que o iam ver e ouvir, garante que, aos 65 anos, se sente cada vez melhor a tocar."Tenho a sorte – e a honra – de dar cerca de uma centena de concertos por ano, espalhados pelos cinco continentes", esclarece. Descrito como um ‘homem de família’, Clayderman teve uma filha que "morreu há muitos anos" e um filho que ainda chegou a estudar música... Mas não quis seguir o exemplo do pai. Hoje é diretor financeiro de um laboratório farmacêutico. "Nenhum foi artista", conclui. Os bilhetes para o concerto custam dos 25 aos 90 euros, mas os ingressos mais caros esgotaram logo.