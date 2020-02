Ride no Lisboa ao Vivo: rock em suave modo distorcivo

Chegaram com um atraso de 30 anos à capital e os receios que fosse mais um revisitar de memórias quase esquecidas faziam temer o pior nesta passagem dos Ride pelo nosso país.

Não foi isso o que aconteceu esta segunda-feira no Lisboa ao Vivo. O grupo de Oxford mostrou todo o seu saber numa noite fantástica, mostrando porque foram um dos nomes mais importantes do movimento ‘shoegaze’ que marcou o rock britânico na viragem dos anos 80 para os 90.

Sala a meio gás, com um público ecléctico – surpreendeu a presença de muitas pessoas abaixo dos 30 anos –, e um alinhamento precioso que fez de forma brilhante a passagem entre o passado e o presente.

As canções do último disco ‘This is Not a Safe Place’, lançado em agosto passado, ocupou mais de um terço do concerto. Nada de anormal ou não fosse esta a digressão para promover um trabalho que vai bem mais além do som típico dos Ride.

‘Fifteen Minutes’ ou ‘Kill Switch’, com um som mais corrosivo do que o vulgar ‘shoegaze’ baralharam os sentidos, rematados por ‘All I Want’ ou ‘Lannoy Pont’, de ‘Weather Diaries’, o disco que marcou, em 2017, o regresso dos Ride à edição discográfica, depois do reagrupamento três anos antes.

Pelo meio, as memórias dos dois primeiros discos – ‘Nowhere’, de 1990, e ‘Going Blank Again’, de 1992 –, com ‘Leave Them All Behind’ ou ‘Dreams Burn Down’ em destaque, envolvidos numa melódica muralha de distorção pelas guitarras.

Mark Gardener, ao centro, ia debitando as líricas como se o passado não existisse, enquanto ia trocando de guitarras de duas em duas canções; e qual delas as mais bonita, daquelas que gostaríamos de ter expostas na parede lá de casa.

Andy Bell, no melhor espírito ‘shoegaze’, não largava os olhos das sapatilhas, para só então levantar a cabeça e cantar.

O público, sem ser demasiado emotivo, ia reagindo em crescendo, exactamente como o concerto, para explodir, já no ‘encore’, com ‘Seagull’, o tema que abre o primeiro trabalho da banda.

Foi uma hora e 40 minutos de regresso a uma banda que deixou saudades quando se separaram em 1996, mas que os dois últimos trabalhos mostram que ainda têm muito para oferecer.

O público do Porto pode esta terça-noite à noite confirmá-lo, com os Ride a atuarem às 21h00 no Hard Club. Os bilhetes custam 25 euros, num concerto que tem a primeira parte assegurada pelos jovens britânicos Crushed Beaks, a seguirem as pisadas dos mestres.