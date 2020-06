Rita Ora e Pabllo Vittar no 'palco' com Biden e Trudeau: concertos online celebram Global Pride

Este sábado decorrerá uma emissão de 26 horas, transmitida pela Global Pride, através do seu canal de YouTube, Facebook e outras redes sociais, com concertos, discursos de líderes mundiais e ativistas dos direitos humanos.



A organização conta com centenas de voluntários e garante a transmissão para todo o mundo. "Mesmo em países como a China e o Médio Oriente, onde o YouTube pode ser bloqueado, nós temos outros canais de transmissão como o Revry, que pode ser acedido através da PlayStation", afirma Cathy Renna da Inter Pride, um dos grupos por detrás do evento.

O evento contará com o apoio de várias figuras públicas como os cantores Rita Ora e Pabllo Vittar, o primeiro ministro canadiano Justin Trudeau, o candidato à presidência dos Estados Unidos da América, Joe Biden, e muitos outros.

A Global Pride, organizada pela European Pride Organizers Association e pela InterPride em parceria com outras organizações LGBTQI+ de todo o mundo, foi criada como resposta à proibição, devido ao coronavírus, do movimento Pride que ocupava as ruas de todo o mundo com marchas, desde 1960.