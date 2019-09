Rita Ora leva milhares ao adeus do Sudoeste

Este sábado é o último dia do Sudoeste e as mulheres mandam no palco. Afinal, tirando o australiano Timmy Trumpet, o alinhamento traz à Herdade da Casa Branca três nomes de peso: Carolina Deslandes e as britânicas Joss Stone e Rita Ora. Aliás, esta última ajudou a arrastar milhares de fãs, portugueses e não só, à Zambujeira do Mar."Gosto do tipo de música dela e gosto da sua energia. Nunca vi um concerto ao vivo da Rita Ora e estou superentusiasmada. A sua presença no festival foi um dos motivos que me trouxeram até aqui", conta ao CM Joana Costa, 20 anos, de Lisboa. Margarida Santos, de 18, vem do Montijo e esta é também a sua primeira vez no Sudoeste. "Na verdade, venho principalmente pela oportunidade de ver o concerto da Rita Ora, pois gosto muito das músicas dela. Sou uma grande fã."Rita Ora nasceu em Pristina, ex-Jugoslávia, atual Kosovo, em 1990, mas rumou ao Reino Unido com apenas um ano. Começou no karaoke, pelos pubs ingleses, e é hoje uma referência incontornável na música pop internacional.Já em jeito de balanço final deste festival do Litoral Alentejano, que dura há 23 anos, a organização anunciou esta sexta-feira que o Sudoeste 2019 bateu números recorde de festivaleiros, tráfego e interação. "Os primeiros dias do festival, que contaram com Anitta, Steve Aoki, Blaya, Post Malone, Kura, entre outros no palco MEO, já receberam 80 mil pessoas, o que espelha a magnitude desta edição."