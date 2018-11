Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Robin Hood com pouca cabeça e muito músculo

Filme de Otto Bathurst chega a Portugal com más críticas e bons resultados de bilheteira.

Houve Errol Flynn, depois Kevin Costner e Russell Crowe – todos foram, à vez, Robin Hood, o ladrão que rouba aos ricos para dar aos pobres. Agora, há Taron Egerton.



O ator escolhido para fazer de Elton John no filme biográfico que se prepara sobre o cantor britânico é, também, a figura que usa a tiracolo um saco de flechas que mais parecem mísseis telecomandados e que dirige um exército de voluntários caótico mas cheio de boa vontade e com muita pontaria.



O filme de Otto Bathurst tem sido alvo de grandes ataques, com os críticos a queixarem-se da falta de coesão do argumento e com a inverosimilhança de muitas das cenas de ação, mas o apelo desta história é, como explica o realizador, imortal.



"Onde quer que haja um governo corrupto e um sistema político ou religioso que reprima o povo, Robin Hood será sempre recebido como um herói", disse em entrevista. "Sobretudo porque todos nós temos um bocadinho de Robin Hood dentro de nós: todos nós temos potencial para a revolta."



Nas bilheteiras, o filme não se portou mal: fez 8 milhões de euros no dia de estreia nos Estados Unidos; e, até ao momento, encaixou 21 milhões nas bilheteiras mundiais. Hoje, chega às nossas salas de cinema.



