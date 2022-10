Celebrar a vivacidade do rock portuense através de alguns dos seus projetos mais representativos é a proposta do evento Rock à Moda do Porto, que amanhã toma conta da Super Bock Arena, na Invicta. Para ouvir estão cinco projetos incontornáveis do movimento rock portuense, que acabaram por se estender a todo o País, a saber: GNR, Clã, Pluto, Três Tristes Tigres e ZEN.









