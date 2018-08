Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rock no segundo dia de Paredes de Coura

Milhares de festivaleiros vibraram ao som de Shame e Tigerman no parque do Taboão.

Por José Eduardo Cação | 01:30

Depois da enchente na primeira noite (17 mil pessoas), o parque da praia do Taboão voltou esta quinta-feira a receber milhares de festivaleiros para mais um dia de concertos do Paredes de Coura. O português The Legendary Tigerman, Shame e Fleet Foxes estiveram em destaque nesta segunda jornada.



Ainda assim, havia quem ansiasse por outros nomes. "Quero muito ver Jungle. Para mim vai ser o melhor concerto", contou Jorge Reis, que veio de Aveiro acampar com amigos até Paredes de Coura, quando ainda faltavam alguns dias para o arranque do festival. "São as férias perfeitas. O festival também é a vila, o convívio e a possibilidade de acampar", afirmou Tiago Ventura, que faz parte deste divertido grupo de amigos.



Por altura, a vila de Paredes de Coura enche-se de caras novas e de muita animação, o que desperta a curiosidade dos habitantes locais, que não resistem a dar um salto até à festa. "Vivo aqui em Paredes de Coura mas este ano é a primeira vez que vim ao recinto. Normalmente não estou cá quando o festival acontece, mas isto é fantástico", diz Emília Alves, que comprou bilhete geral apesar de só conhecer os canadianos Arcade Fire, que fecham o festival no domingo. Até lá ainda muita música e espírito festivaleiro vão fazer-se sentir junto às margens do Taboão.