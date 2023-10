“Há muitos anos” que Rodrigo Francisco pensava escrever uma peça “sobre um ator que se esquece do texto”. ‘Calvário’ é isso mesmo: há um “grande ator”, “à antiga”, que é convidado por uma companhia para interpretar a peça ‘Minetti’, de Thomas Bernhard (1931-1989). Só que a memória já teve melhores dias e a personalidade é pouco recomendável. Eis o pretexto para um espetáculo que põe em cena a fragilidade do ato teatral – e o milagre que é qualquer estreia – e que está a cumprir carreira no Teatro Joaquim Benite, depois da antestreia no Festival de Almada, em julho. Rodrigo Francisco, que além do texto assina também a encenação, admite que os atores que dirigiu em cena – com Luís Vicente à cabeça – “se divertem muito a representar uma peça que, no fundo, fala sobre as suas vidas”. “E quando apresentámos a peça no festival, o público também se divertiu”, admite o encenador. Em cena, estão ainda Carlos Pereira, João Cabral, João Farraia, Pedro Walter, Teresa Mónica e Maria Velez Araújo.