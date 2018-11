Rodrigo Leão inicia ciclo de cinco concertos nos coliseus do Porto e de Lisboa

Músico celebra 25 anos de carreira.

O músico Rodrigo Leão, a celebrar 25 anos de carreira, inicia esta quarta-feira, no Porto, uma série de cinco espetáculos nos coliseus, sob o mote "O Aniversário".



Esta quarta e quinta-feira, Rodrigo Leão atua no Coliseu do Porto e, na sexta-feira, às 21h30, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, voltando à sala das Portas de Santo Antão, no sábado para dois espetáculos, às 18h00 e às 21h30.

"O Aniversário, o Concerto", é uma produção "dirigida ao grande público, que percorrerá todo o repertório", tal como no álbum, "contando com uma formação alargada a dez músicos, que inclui baixo e bateria", e apresentará, pela primeira vez juntas, em palco, as cantoras Ana Vieira e Selma Uamusse, que regularmente têm gravado comigo", disse à agência Lusa Rodrigo Leão.