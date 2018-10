Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rodrigues dos Santos conta cerco a Macau

Jornalista lança livro sobre um dos episódios mais negros e esquecidos da História de Portugal.

Por João Bénard Garcia | 01:30

É o 19º romance do jornalista e pivô da RTP José Rodrigues dos Santos. Chama-se ‘A Amante do Governador’, leva a chancela da editora Gradiva e tem como temática central "a filosofia política", escalpelizando "a governação, a forma como nos governamos e quais os métodos que existem".



"Daí que toque nas questões do liberalismo, da filosofia liberal e nos diversos socialismos", desvenda, ao CM, o autor de 54 anos.



Ancorado na ideia de que a literatura "serve para agitar as águas, para dizer o que é proibido e pôr as pessoas a refletir", o romancista reclama ser essa a virtude maior de um produtor literário.



"A literatura não é escrever com muitas ou poucas vírgulas ou excessos de pontos finais. Não! A literatura é tocar no proibido e ir um pouco mais além, mostrar o outro universo, que há mais do que a aquilo que nos está a ser dito. Mostrar que às vezes o que nos é dito é exatamente o contrário do que é verdadeiro", defende, batendo-se contra escribas e escreventes: "não concebo o escritor que faz textos que são meras existências de palavras. A literatura não é um mero exercício estilístico de palavras".



Em ‘A Amante do Governador’ José Rodrigues dos Santos cozinha um caldeirão de intrigas, traições, mortes e concubinas, dentro "da história esquecida do Portugal que foi cercado durante quatro anos pelos japoneses na II Guerra Mundial".



"Em Macau, houve bombardeamentos, crise de refugiados, fome e canibalismo. Nada disso já foi contado, mas aconteceu", garante.