Roland Emmerich volta para 'destruir' o mundo em novo filme

É mais um fim do mundo ao estilo de Roland Emmerich. ‘Moonfall’ chega esta quinta-feira aos cinemas para fazer as delícias dos fãs dos filmes-catástrofe do realizador alemão - ‘O Dia Depois de Amanhã’, ‘O Dia da Independência’ ou ‘2012’ - que consegue sempre surpreender com espetaculares efeitos visuais.Desta vez, o apocalipse fica iminente quando, por motivos desconhecidos, a Lua sai da sua órbita e começa a deslocar-se em direção à Terra, ameaçando a aniquilação de todas as espécies. Mas quando tudo parece perdido, Jo Fowler (interpretada por Halle Berry), ex-astronauta da NASA, elabora um plano que pode salvar a vida no planeta. Contudo, apenas Brian Harper (Patrick Wilson), um antigo colega da agência espacial, e K. C. Houseman (John Bradley), um teórico da conspiração, acreditam nela e aceitam acompanhá-la numa ‘missão suicida’ à superfície lunar para tentar travar este satélite natural gigante antes de colidir com o nosso planeta. No entanto, ao chegar ao seu destino, o trio rapidamente se depara com um terrível segredo guardado desde 20 de julho de 1969, dia em que, durante a missão Apollo 11, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram a Lua pela primeira vez.Dan Stevens, Isla Fisher e Judi Dench protagonizam esta comédia sobre um escritor que lida com os ciúmes entre a atual mulher e o fantasma da falecida.Justin Powell e David Charbonier assinam este filme de terror sobre dois rapazes que são raptados e feitos prisioneiros numa casa abandonada na floresta.Olivia Colman e Dakota Johnson lideram o elenco do drama que marca a estreia da atriz Maggie Gyllenhaal na realização.