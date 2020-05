Os Rolling Stones vão presentear os fãs com vários concertos na plataforma Youtube. O primeiro foi lançado este domingo e contém imagens na América do Sul."Extra Licks" é o nome da ação levada a cabo pelos catedráticos do Rock, integrada na campanha #StayHome do Youtube.Entre o material a ser disponibilizado nas próximas semanas - até dia 7 de junho -, os Stones prometem imagens inéditas.Os concertos só vão estar disponíveis durante uma semana desde a data de publicação.