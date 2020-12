Romance de estreia de John Le Carré vai ser reeditado com introdução inédita do autor

O romance de estreia de John Le Carré, "Chamada para o Morto", de 1961, vai ser publicado em março de 2021, com uma introdução do autor, escrita para assinalar os 60 anos da edição original, anunciaram esta quarta-feira as Publicações D. Quixote.

A nova edição portuguesa da primeira história do agente George Smiley é traduzida por José Teixeira de Aguiar, à semelhança de outros títulos do escritor a quem é atribuída a reinvenção do romance de espionagem, elevando-o à primeira linha da criação literária.

John Le Carré morreu no sábado passado, aos 89 anos, na Cornualha, em Inglaterra, onde morava.