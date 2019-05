Romance maldito chega a Portugal

Antinacionalista, anti-heroico, humanista e bem-humorado. Um livro luminoso, escrito numa época sombria." Foi assim que o jornal alemão 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' caracterizou o livro 'Schlump', uma obra que ridiculariza a Primeira Guerra Mundial e que chegou a ser considerada "maldita" pelos nazis.O livro, um romance semiautobiográfico publicado inicialmente de forma anónima na Alemanha, em 1928, mandado queimar pelos nazis e escondido depois pelo seu autor, numa parede, foi redescoberto ao fim de 80 anos, e chega agora a Portugal editado pela PIM!.Escrito por um professor chamado Hans Herbert Grimm (1896-1950), o romance inspira-se na sua participação na Primeira Grande Guerra, entre 1914 e 1918, descrevendo os combatentes alemães de modo pouco heroico, a estratégia adotada no confronto como "imprudente, disparatada e imbecil", o imperador "como um cobarde" e toda a guerra como "uma brutal piada de mau gosto".Com medo de ser descoberto, preso e perseguido quando os nazis chegaram ao poder na Alemanha, Hans Herbert Grimm acabou por esconder o livro dentro da parede de sua casa, nos anos 30, e, para permanecer em segurança na cidade alemã de Altenburg e continuar a dar aulas, chegou mesmo a inscrever-se no partido nazi, o NSDAP.Caído no esquecimento, 'Schlump' foi redescoberto em 2013, ganhando popularidade quando Grimm foi identificado como o seu autor.