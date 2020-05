Ronaldo e Cristina são os mais 'influentes' de Portugal

Cristiano Ronaldo e Cristina Ferreira são as personalidades que os portugueses mais reconhecem de forma espontânea. Ou seja, quando questionados sobre a primeira figura pública que lhes vem à cabeça, os inquiridos responderam, na maior parte das vezes e de forma automática, estes nomes. A conclusão é do estudo ‘Figuras Públicas e Digital Influencers 2020’, realizado pela Marktest e disponibilizado esta terça-feira ao mercado.O craque da Juventus ocupa assim o primeiro lugar da tabela de figuras com maior notoriedade espontânea, sendo mencionado em 51% das respostas, uma queda de 4,3 pontos percentuais comparativamente ao ano passado.A apresentadora da SIC surge logo depois, com 44,5% (subida de 1,4 pontos), tornando-se na mulher mais influente do País e, também, a única no top 5 da lista, que inclui ainda o apresentador Manuel Luís Goucha (19,1% das referências), o ator Ruy de Carvalho (10%) e o humorista Herman José (9,5%).Cristiano Ronaldo lidera ainda, de forma destacada, a lista de figuras públicas com maior notoriedade espontânea ‘top of mind’, ou seja, foi o primeiro nome referido em 32,8% das respostas. Também aqui Cristina Ferreira ocupa a segunda posição (12,1%) e Manuel Luís Goucha a terceira (2,9%).O jogador voltou a ficar em primeiro lugar na notoriedade total (critério que acumula a notoriedade espontânea com a notoriedade sugerida numa lista de 66 nomes). Nesta categoria, Ronaldo foi reconhecido por 96,4% dos entrevistados, seguindo-se o apresentador Fernando Mendes (95,2%) e a cantora Mariza (94,9%).