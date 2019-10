Rosa Mota "enganada" e revoltada deixa Rui Moreira "triste"

"Não me venham com complexos por haver um nome de um grupo que está associado a bebidas alcoólicas. A cidade do Porto, antes de ser conhecida pelo FC Porto, cultura e irreverência, já era associada ao vinho do Porto."Foi desta forma que Rui Moreira desvalorizou esta segunda-feira a polémica ausência de Rosa Mota da cerimónia oficial de reabertura do Pavilhão Rosa Mota, agora denominado Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, depois de dois anos de obras que custaram cerca de oito milhões de euros.Rosa Mota não esteve no evento por se sentir "enganada" ao ver o seu nome em segundo plano e associado a uma marca de bebidas alcoólicas. A decisão da campeã olímpica deixou o autarca "triste"."Tenho pena de que a Rosa Mota não esteja cá, mas todos os que gostam dela gostam que este pavilhão esteja feito e renovado desta forma", afirmou Rui Moreira durante o encontro que deu a conhecer o renovado espaço (tem capacidade para 8 mil pessoas), que em tempos foi também conhecido como Palácio de Cristal, a dezenas de convidados e à comunicação social.Um novo Centro de Congressos composto por um auditório, zonas de exposição e quatro salas para eventos empresariais são algumas das novidades da remodelação. Há ainda a assinalar um restaurante com vista para os jardins, a ser inaugurado em 2020. Eficiência energética da iluminação, isolamento e melhorias na qualidade da acústica da sala principal também foram tidas em conta."É um grande dia para o Porto. Um espaço antes degradado está agora todo renovado", disse Rui Moreira. Já Jorge Silva, do consórcio PEV Entertainment, defendeu que as mudanças "permitem agora à cidade fazer parte dos circuitos de concertos internacionais e outros eventos de que estava arredada".A estreia do palco é na 5ª feira com um concerto da banda portuense Ornatos Violeta, que também irão tocar no dia seguinte.foi o ano em que foi demolido o Palácio de Cristal (construído em 1865) para dar lugar ao Pavilhão dos Desportos, onde Portugal se sagrou Campeão Mundial de Hóquei em Patins (1952). Em 1991, o espaço ganhou o nome de Pavilhão Rosa Mota.Além dos Ornatos Violeta, que ‘inauguram’ a sala principal, estão agendados outros espetáculos musicais no renovado espaço. O concerto Amar Amália está previsto para 16 de novembro. Rui Veloso dará um espetáculo de Natal a 14 de dezembro.