Roupas, fatos e bolas de vólei: Ícones do cinema à venda na Internet

A famosa luva da personagem Freddy Krueger usada no lendário filme ‘Pesadelo em Elm Street 3’; a máscara de Michael Myers de ‘Halloween: Resurrection’; o fato de Homem-Aranha que o ator Tobey Maguire vestiu em ‘Homem-Aranha 3’; ou a bola de vólei transformada na personagem Wilson que serviu de companhia a Tom Hanks no filme ‘O Náufrago’ vão poder ser adquiridos por qualquer fã de cinema. Os artigos serão colocados à venda num leilão online, a realizar entre 9 e 11 de novembro, pela Prop Store, um dos fornecedores líderes mundiais de adereços de TV e filmes, fantasias e entretenimento.O capacete que Russel Crowe usou no filme ‘Gladiador’ (2000), o skate de Michael J. Fox de ‘Regresso ao Futuro II’ (1989) ou o fato que Val Kilmer trajou no filme ‘Batman Forever’ (1995) são outros dos itens icónicos da sétima arte em leilão e que estarão ao alcance de qualquer cinéfilo. Ao todo, serão mais de mil peças que estarão para arrebatar num leilão que prevê arrecadar, no total de todas as suas vendas, qualquer coisa como 6,5 milhões de euros. Só o fato do Batman, por exemplo, estima-se que possa render perto de 70 mil euros, enquanto a luva de Freddy Krueger deverá ser vendida entre os 23 mil e 35 mil euros.A Prop Store foi fundada, em 1998, por Stephen Lane (especialista em adereços) que construiu uma empresa que se ocupou a recolher e a catalogar alguns dos mais icónicos artefactos do mundo do cinema, alguns deles esquecidos ou abandonados.