Com a manutenção do valor da Contribuição para o Audiovisual (CAV), tal como inscrito na proposta de Orçamento do Estado para 2023, a RTP irá receber, no próximo ano, 191,7 milhões de euros dos portugueses - o mesmo que o registado este ano.



A taxa audiovisual, que serve para financiar o serviço público de rádio e televisão e que consta na fatura da luz dos consumidores portugueses, irá manter-se nos 2,85 euros sem IVA incluído (6%).