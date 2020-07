Rui Veloso: "A idade é lixada, não tem interesse nenhum"

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Rui Veloso era ainda um "puto" franzino de 22 anos que "fumava as suas ganzinhas e bebia as suas cervejas", como conta, quando o sucesso o apanhou de surpresa. Tudo por causa do disco ‘Ar de Rock’, com o qual se estreou no mundo da música em 1980 e que viria a ficar para a história como o álbum que deu o pontapé de saída para o ‘boom’ do rock português.O disco que completa este mês 40 anos, até nem foi, na ...