O ‘pai’ do rock “deixou” a banda, desligou a guitarra elétrica e anda agora na estrada em formato de trio acústico a tocar as suas canções de sempre. Dias 27 e 28 sobe ao palco do Coliseu do Porto, seguindo depois para Bragança (29 de outubro), Sintra (4 de novembro), Póvoa de Varzim (18, 19 e 20 de novembro), Estarreja (10 de dezembro) e Setúbal (12 de dezembro)











