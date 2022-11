Conhecido como ator, Russell Crowe volta à realização (depois do drama ‘A Promessa de uma Vida’, de 2014), agora com um thriller que gira em torno do mundo do jogo e da tecnologia de ponta. Em ‘Poker Face’, que chega esta quinta-feira às salas nacionais, o neozelandês de 58 anos interpreta um especialista em póquer que transforma um jogo online num instrumento de vigilância sobre os cidadãos e se torna multimilionário à conta disso.









Ver comentários