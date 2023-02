Ruy de Carvalho com trinta espetáculos até setembro

Apesar dos 95 anos de idade (faz 96 a 1 de março), Ruy de Carvalho não pára. Até setembro, o ator vai andar em digressão nacional com duas peças diferentes (‘Ruy, a História Devida’ e ‘A Ratoeira’), com cerca de 30 espetáculos de norte a sul.



Em ‘Ruy, a História Devida’, peça que incita o público a fazer perguntas ao ator, Ruy de Carvalho sobe ao auditório do Tagus Park (Oeiras), nos próximos dias 25 e 26 (há ainda várias sessões em março, abril e maio), passando depois por Ponte de Lima (4 de março), Mealhada (18 de março), Lagos (25 de março), Leiria (13 de abril), Póvoa de Varzim (26 de maio), Póvoa de Lanhoso, (27 de maio), Figueira da Foz (10 de junho), Alcanena (16 de agosto), Albufeira (19 de agosto) e Anadia, em setembro, em data a anunciar.









