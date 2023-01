Muitos dos filmes nomeados para os Óscares podem ser vistos em casa, no conforto do sofá, caso não tenha tido oportunidade de os ver no cinema.



É o caso de ‘Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo’, que lidera com onze indicações e que chega esta sexta-feira, às 21h30, ao canal de cabo por subscrição TVCine TOP.









