CM, adiantando que esta é uma decisão pensada e que não lhe deixa quaisquer dúvidas.



“Estava na hora. Tenho 83 anos e sei que a minha voz ainda está boa mas é preciso ter a noção que dentro de dois ou três anos pode não estar. Vamos ter a coragem de assumir que a idade pode trazer problemas. Por isso, quero aproveitar agora e sair pela porta larga como os toureiros”, explica Simone. “Tenho a minha cabeça no sítio mas, como eu não gosto de ridículos, prefiro sair bem”.



"É uma decisão tomada e irreversível. Depois de quase 65 anos de percurso, Simone de Oliveira optou por colocar um ponto final na carreira. O último espetáculo acontecerá assim que a pandemia o permitir, “não sei se dentro de dois, três ou quatro meses”, diz a cantora ao, adiantando que esta é uma decisão pensada e que não lhe deixa quaisquer dúvidas.“Estava na hora. Tenho 83 anos e sei que a minha voz ainda está boa mas é preciso ter a noção que dentro de dois ou três anos pode não estar. Vamos ter a coragem de assumir que a idade pode trazer problemas. Por isso, quero aproveitar agora e sair pela porta larga como os toureiros”, explica Simone. “Tenho a minha cabeça no sítio mas, como eu não gosto de ridículos, prefiro sair bem”.

Descartada não está, no entanto, a possibilidade de gravar mais um disco. “Se se proporcionar gostava de fazer um último álbum, sim, só com piano, contrabaixo e um saxofone, mas se não for possível também não fico a chorar por causa disso”, garante.





Sobre o último concerto garante que será certamente com orquestra e dirigida por Nuno Feist, mas descarta que possa acontecer numa sala como o Altice Arena, Lisboa (a maior do País). “Não vou fazer patetices. Essa seria uma sala para o Carlos do Carmo ou para a Amália, não para mim”, desabafa Simone, que garante ter tido uma vida cheia.



“Tudo o que aconteceu comigo foi muito bonito, devo muito aos poetas, aos músicos e ao povo maravilhoso deste País, mas as coisas têm de acabar”.