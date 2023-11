A ‘Sala Secreta’ onde Miguel Ângelo se escondeu do Papa Clemente VII durante dois meses em 1530 vai abrir ao público pela primeira vez. A sala fica por baixo das Capelas dos Médicis, na Basílica de São Lourenço, em Florença, Itália, e só foi descoberta, em 1975, por acaso.



O diretor do museu, Paolo Dal Poggetto, encontrou a ‘Sala Secreta’ de Miguel Ângelo quando procurava uma nova saída para os visitantes, e deparou-se com um alçapão escondido sob um armário.









