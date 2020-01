Salas de cinema com mais 5% de público e receitas

As salas de cinema portuguesas registaram, em 2019, um aumento de cerca de 5%, tanto no número de espectadores como nas receitas de bilheteira, face ao ano anterior, segundo o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA). De acordo com esta entidade, 15,5 milhões de pessoas foram ao cinema no ano passado, o que representa mais 740 mil do que em 2018. Já as receitas de bilheteira fixaram-se nos 83,1 milhões de euros (mais 4,4 milhões de euros).A justificar este aumento está a prestação de filmes como ‘O Rei Leão’, ‘Joker’, ‘Vingadores: Endgame’ e ‘Toy Story 4’, que atraíram mais público às salas. A versão em imagem real de ‘O Rei Leão’ foi vista por cerca de 1,3 milhões de espectadores e rendeu 6,9 milhões de euros na bilheteira, tornando-se no filme mais visto em Portugal desde 2004, altura em que o ICA começou a compilar de forma sistemática dados estatísticos sobre o panorama cinematográfico nacional. O clássico da Disney conseguiu destronar ‘Avatar’, do realizador James Cameron, que passou para o segundo lugar.Em 2019, o cinema português foi visto por 698 918 espectadores, obtendo mais do dobro da audiência de 2018 - ano em que registou 273 150 espectadores -, e uma quota de mercado de 4,5%, a terceira melhor da década. Entre os 47 filmes portugueses estreados em sala, o mais visto foi ‘Variações’, do realizador João Maia, com 278 459 espectadores, seguido de ‘Snu’ (82 975), de Patrícia Sequeira. ‘A Herdade’ (74 327), de Tiago Guedes, fechou o pódio.