Salas de cinema contaram com 130 mil pessoas esta semana

A Festa do Cinema decorreu nos dias 13, 14 e 15 de maio, com bilhetes disponíveis por 2,50€ de norte a sul do País. A organização divulgou esta semana que, a quarta-feira passada foi o dia mais concorrido dos três, sendo um dos melhores dias de venda de 2019.



A iniciativa vai voltar este outono, com uma segunda edição, pela primeira vez.

De acordo com os promotores, "Pokémon: Detetive Pikachu" foi o filme mais visualizado durante os três dias da quarta edição da Festa do Cinema, seguindo-se de "Vingadores: Endgame" e "Seduz-me se és Capaz".

No distrito de Lisboa houve uma maior adesão, depois ficaram Porto, Setúbal e Coimbra.