Salas de cinema em Portugal perdem 62 milhões em receitas devido à Covid-19

Por causa da pandemia e das sucessivas restrições, os cinemas fecharam o ano de 2020 com quebras de público e de receita na ordem dos 75 por cento. As salas de cinema tiveram 3,77 milhões de espectadores (em 2019 tinham registado 15,5 milhões de entradas) e faturaram apenas 20,4 milhões de euros, um quarto do valor conseguido em 2019, ano em que contabilizaram 83,1 milhões de euros. Contas feitas, estamos a falar de menos 11,7 milhões de espectadores e menos 62,7 milhões de euros de receitas.Segundo o Instituto do Cinema Audiovisual (ICA), estes dados refletem "um ano marcado por profundos constrangimentos" na exibição cinematográfica, por causa da pandemia da Covid-19, com as medidas restritivas a afetaram "profundamente o normal funcionamento dos recintos de cinema".Recorde-se que, no ano passado, por causa do primeiro período de confinamento decretado em Portugal, as salas de cinema - assim como toda a atividade cultural com público - estiveram encerradas entre meados de março e início de junho. A reabertura deu-se de forma gradual nas semanas seguintes, mas as quebras de audiência e receitas foram variando mensalmente entre os 60 e os 90%.Em 2020 foram exibidos 832 filmes, dos quais 230 em estreia (no ano anterior tinham sido exibidos 1 191 filmes, 392 em estreia). Destes, 126 tiveram produção portuguesa.O filme português mais visto em 2020 foi ‘Listen’, de Ana Rocha de Sousa, estreado em outubro, em plena pandemia. Contabilizou 41 403 espectadores.Apesar da quebra generalizada, o público consumiu mais cinema em salas independentes. As descidas foram de 35% a 46%.